Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Основатель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила об отзыве своей кандидатуры на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Об этом она сообщила «Новой».

По ее словам, она уже обратилась с соответствующим заявлением в избирательную комиссию. «За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее», — написала она.

«За эти два месяца [с объявления о выдвижении 6 мая] были и обвинения в том, что Фонд "Вера" стал теперь жить за государственный счет, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка <..>

Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер»,

— говорится в ее заявлении.

Федермессер выдвигалась в 43-м избирательном округе Москвы — там же, где член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Глава ФБК Алексей Навальный в открытом письме призывал ее не участвовать в выборах.