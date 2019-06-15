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Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Политика

 

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«Для меня это была игра на чужом поле, а я хочу пахать на своем». Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Основатель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила об отзыве своей кандидатуры на сентябрьских выборах в Мосгордуму. Об этом она сообщила «Новой». 

По ее словам, она уже обратилась с соответствующим заявлением в избирательную комиссию. «За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее», — написала она. 

«За эти два месяца [с объявления о выдвижении 6 мая] были и обвинения в том, что Фонд "Вера" стал теперь жить за государственный счет, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка <..>

Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер»,

 — говорится в ее заявлении. 

 

Федермессер выдвигалась в 43-м избирательном округе Москвы — там же, где член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Глава ФБК Алексей Навальный в открытом письме призывал ее не участвовать в выборах.

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Теги:
выборы, мосгордума, федермессер, va
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