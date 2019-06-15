Росстат отчитался о четырех погибших от военных действий россиянах

В 2018 году от «повреждений в результате военных действий» погибли четыре россиянина, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание РБК. Ранее они учитывались в «прочих» несчастных случаях и в отдельную категорию не выделялись.

К таким повреждениям относят трамвы из рубрики Y36 Международной классификации болезней, а при подсчете учитываются авиакатастрофы, взрывы, военные операции с использованием ядерного, химического и биологического оружия.

Потери личного состава в мирное время были засекречены президентом Владимиром Путиным в мае 2015 года — а уже в сентябре началась спецоперация в Сирии. В сентябре прошлого года сенатор Виктор Бондарев говорил о 112 военных, погибших в ходе кампании, а после СМИ сообщали о гибели еще пятерых человек.

В январе прошлого года двое военнослужащих погибли в ходе атаки беспилотников, а еще четверо — из-за майской атаки в Дэйр-эз-Зоре. Русская служба «Би-Би-Си» сообщала о гибели в ноябре младшего сержанта Андраника Арустамяна при подрыве мин. В декабре в Латакии, по данным астраханских изданий, также погиб служивший в ВДВ россиянин, который не был кадровым военным.

В марте при заходе на посадку в аэропорту Хмеймим разбился военно-транспортный самолет Ан-26 с 27 офицерами Минобороны на борту, а в сентябре еще 15 военных погибли из-за крушения над Средиземным морем истребителя Ил-20, сбитого сирийскими ПВО.

По данным СМИ, в сирийской операции также участвуют и сотрудники частных военных компаний. Несколько бойцов «группы Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в ходе ноябрьского взрыва, еще двое — в ходе атаки в Дэйр-эз-Зоре.