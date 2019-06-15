В Италии умер режиссер «Укрощения строптивой» Франко Дзеффирелли

В Риме на 97-м году жизни умер режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли. Об этом сообщил его фонд. Он скончался после продолжительной болезни, его похоронят во Флоренции, отмечает La Repubblica.

Дзеффирелли родился в 1923 году, карьеру в кино начал с актерских работ и продолжил в качестве художника по костюмам и сценографа (работал в том числе и с Лукино Висконти).

Свой первый фильм «Кемпинг» он поставил в 1957 году, а после часто снимал экранизации классических произведений — в том числе пьес Шекспира «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта» и «Отелло», за что королева Елизавета присвоила ему титул сэра. Был дважды номинирован на «Оскар» как режиссер и сценограф.