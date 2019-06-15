Конституционный суд Молдовы отменил решения о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдовы аннулировал ряд решений от 7-9 июня, в том числе о роспуске парламента и досрочных выборах в стране, сообщается на сайте суда.

«Фактическая ситуация в Республике Молдова, в частности, объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте Республики Молдова, послужило основанием для отмены [решений]», — говорится в сообщении суда.

Таким образом, парламент во главе с Зинаидой Гречанной приобретает статус конституционного. Это позволяет восстановить принятые им нормативные акты, а также акты, принятые правительством страны во главе с Майей Санду.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил ТАСС, что это произошло по его запросу. Он сказал, что приветствует решение КС.

Днем 14 июня правительство Демократической партии Молдовы и во главе с политиком Павлом Филипом объявило об отставке. До этого в течение недели в стране было двоевластие. У власти были правительство Филипа и правительство президента Молдовы Игоря Додона с премьером Майей Санду.

Из-за происходящего связанные с Демпартией политики, в том числе ее председатель Владимир Плахотнюк, вечером 14 июня покинули страну.