В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного

Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что 29 апреля в отделении МВД по Плесецкому району оперуполномоченные требовали от 36-летнего мужчины, подозреваемого в краже, признать вину. Они применяли к нему физическую силу и угрожали ему расправой. В СК отметили, что полицейские пустили в кабинет ранее судимого знакомого потерпевшего, которому разрешили ударить мужчину для получения информации.

В региональном управлении МВД изданию 29.ru сообщили, что одного из фигурантов дела уволили из полиции, а остальных временно отстранили от выполнения служебных обязанностей. В МВД уточнили, что трех оперуполномоченных тоже уволят, если будет доказана их вина. «К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — отметили в управлении.