Повреждения забора во время протестов в Екатеринбурге оценили почти в миллион рублей

ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от повреждения забора на месте строительства храма в екатеринбургском сквере в 923,2 тысячи рублей. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Дмитрий Палтусов.

Уголовное дело об умышленном причинении ущерба было возбуждено Главным управлением МВД по Свердловской области 17 мая, отметил он. В разговоре с изданием E1.ru Палтусов уточнил, что компания посчитала убытки в том числе с тех секций забора, которые были погнуты. Всего было повреждено, в том числе утоплено в реке Исеть, 176 секций.

«Сказали, что они утопленные секции достали и на экспертизу отправили. Считают ущерб, даже если секцию чуток помяли, — отметил Палтусов.

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили в мае. Они сопровождались столкновениями участников и полицейских, а также массовыми задержаниями. Региональные власти согласились приостановить строительство храма после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей.

Помимо умышленного причинения ущерба, уголовные дела были также возбуждены из-за хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК ) и оскорбления представителя власти (ст. 319 УК). Также 10 июня СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК).