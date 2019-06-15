В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста «Черновика» Гаджиева

У здания Советского районного суда Махачкалы прошли одиночные пикеты в поддержку редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, задержанного накануне. Об этом «Новой газете» рассказал учредитель «Черновика» Магди Камалов.

В инстаграме опубликованы фотографии участников одиночных пикетов. Камалов уточнил, что в них сначала участвовали около 30 человек, а под конец акции — около 50. Она продолжалась в течение часа. Камалов отметил, что рядом с местом одиночных пикетов дежурили сотрудники полиции, проведению акции они не препятствовали. В числе участников был главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев.

«Абдулмумин Гаджиев, имея 11 лет опыты работы в «Черновике», это один из опытнейших журналистов независимой прессы Дагестана. Он не прятался, этот человек <...> находился среди нас, еженедельно его статьи публиковались», — сказал он во время одиночных пикетов.

Против Гаджиева возбудили дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК). Следствие считает, что журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Исраила Ахмеднабиева (более известного как Абу Умар Саситлинский), которого подозревают в связях с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России). В настоящее время Гаджиев задержан, меру пресечения, уточняет «Черновик», ему изберут 16 июня.