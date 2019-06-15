Экс-замначальника петербургского главка ФСИН арестовали по делу о взятке в 388 млн рублей

Колпинский районный суд Петербурга арестовал до 13 августа экс-заместителя начальника главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Мойсеенко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК). По мнению следствия, Мойсеенко через посредника получил взятку в размере более 388 млн рублей от экс-руководителя компании «Петроинвест» Руслана Хамхокова. Его в марте приговорили к пяти годам лишения свободы условно. «Петроинвест» был субподрядчиком при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2».

Адвокат Мойсеенко сообщил ТАСС, что его подзащитный не признает вину. Он отметил, что решение суда об аресте будет обжаловано.

Мойсенко также был фигурантом дела об убийстве сотрудника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство «Крестов». Другим фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. По версии следствия, Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову, приговоренному к девяти годам колонии, убить Чернова, тот обратился за помощью к Захарову.

По этому делу Мойсеенко и Захаров были под арестом. Накануне суд присяжных оправдал их по делу Чернова, Мойсенко и Захарова отпустили из-под стражи. После суда экс-замначальника управления ФСИН снова задержали.