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В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара

Общество

 

В Соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы. Трансляцию вел телеканал KTO. 

France Info отмечает, что месса прошла в часовне, которую не повредил пожар. На ней присутствовали около 30 человек, из соображений безопасности они надели строительные каски. В общей сложности в мессе приняли участие около 30 человек, в том числе архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Месса была приурочена к празднику Посвящения в честь освящения алтаря собора, уточняет Le Parisien. 

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на восстановление собора понадобится пять лет. Министр культуры Франции Франк Ристер не исключил, что работы по реставрации могут не закончиться в этот срок. 

Теги:
париж, собор парижской богоматери, франция, церковь, em
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