В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара

В Соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы. Трансляцию вел телеканал KTO.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) June 15, 2019

France Info отмечает, что месса прошла в часовне, которую не повредил пожар. На ней присутствовали около 30 человек, из соображений безопасности они надели строительные каски. В общей сложности в мессе приняли участие около 30 человек, в том числе архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Месса была приурочена к празднику Посвящения в честь освящения алтаря собора, уточняет Le Parisien.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на восстановление собора понадобится пять лет. Министр культуры Франции Франк Ристер не исключил, что работы по реставрации могут не закончиться в этот срок.