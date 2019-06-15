Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым россиянам господдержку

Минэкономразвития предложило распространить на самозанятых россиян ряд мер господдержки, оказываемых малому и среднему бизнесу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу сказано, что среди мер поддержки, предлагаемых министерством:

кредитно-гарантийная поддержка;

участие в льготных лизинговых программах;

доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства (МСП);

участие в программах обучения.

Также в ней уточняется, что одной из целей нацпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» является увеличение численности занятых в этой сфере. В Минэкономразвития отметили, что до 2024 года необходимо обеспечить общий прирост занятых в сфере малого и среднего предпринимательства на 5,8 млн человек. Таким образом число занятых в этой области составит 25 млн человек.

Напомним, с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и в Татарстане в экспериментальном режиме действует «налог на профессиональный доход». Он обязал самозанятых граждан, не нанимающих работников по трудовым договорам, платить налог от реализации товаров и услуг по ставке 4%, а если они реализованы юрлицам — 6%.