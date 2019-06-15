Суд в Хабаровске отменил приговор четырем участникам паблика «Мужское государство»

Хабаровский краевой суд отменил приговор четырем участникам местного отделения группы «Мужское государство» во «ВКонтакте», обвинявшимся в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 282.1 УК). Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат Василий Порайко.

«Приговор действительно отменила апелляционная инстанция, двоих освободили из-под стражи, и дело направили на новое рассмотрение в тот же суд», — отметил защитник.

По его словам, из-под ареста отпустили 21-летнего Данила Абросова, Moloko plus уточняет, что второй освобожденный студент — 19-летний Александр Исаков.

В марте суд приговорил Абросова и Исакова к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Фигурантами дела также являются 20-летние Сергей Жеребцов и Виктор Карташов, которых осудили на четыре года колонии общего режима с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с соцсетями и интернетом. Как отмечает «Медиазона», они признали вину.

В марте Советский районный суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову по делу о возбуждении ненависти. Это произошло в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

В декабре прошлого года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. По версии следствия, в мае 2018 года Поздняков создал сообщество «Мужское государство» во «ВКонтакте», в котором «размещал фото и видеоизображения, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) именно по отношению к женщинам».