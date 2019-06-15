NYT рассказала о попытках внедрения в энергосистему России со стороны США

США усилили попытки внедрения в энергосистему России, сообщает The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников американского правительства.

Газета рассказывает, в частности о размещении секретного компьютерного кода в российских энергосетях и других объектах. Источники издания утверждают, что, по крайней мере с 2012 года, Соединенные Штаты установили разведывательные зонды в системах управления российской электросетью.

В настоящее время, по словам собеседников The New York Times, американская стратегия больше направлена на размещение вредоносного программного обеспечения, которое раньше не применялось, внутри российских систем. Источники издания утверждают, что оно может служить предупреждением, но в то же время способно проводить кибератаки в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой.

В администрации президента США Дональда Трампа изданию отказались описывать конкретные действия, которые предпринимаются для обеспечения кибербезопасности страны. Два собеседника издания из администрации президента заявили, что Трампа не уведомили о размещении кода в российских сетях.

NYT отмечает, что о новых мерах, связанных с кибербезопасностью, 11 июня высказывался советник президента США Джон Болтон. «Мы думали, что ответ в киберпространстве на вмешательство в выборы был главным приоритетом в прошлом году, и именно на этом мы сосредоточились. Но сейчас мы открываем направление, расширяем области, в которых мы готовы действовать», — заявил он.