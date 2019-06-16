Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра Драмы, заявил митрополит Кирилл. Решение он объяснил тем, что «не хотел бы давать диаволу возможность» устроить «гражданскую междоусобицу», однако выразил уверенность, что большая часть горожан была за строительство на прежнем месте.

«Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений, — говорится в его обращении. — А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка.

Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

Один из участников рабочей группы по вопросу строительства храма Святой Екатерины Дмитрий Москвин в беседе с корреспондентом «Новой газеты» назвал отказ от возведения собора в сквере «актом мужества»: «Говорить о "победе" в данном случае мне кажется несколько неуместным, потому что с епархией никто не воевал. Однако позиция служителей церкви действительно была важнейшим аспектом, потому что до этого они явно были нацелены сохранить сквер в качестве места для стройки».

Москвин также расссказал о других местах, куда предлагают перенести храм: «Что касается оставшихся пяти вариантов для размещения храма, то лично меня смущает только акватория городского пруда. Остальные четыре места — пожалуйста. Там есть пустыри, там есть свободные пространства».

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили в середине мая и сопровождались столкновениями участников и полицейских, а также задержаниями. В июне было возбуждено дело о «массовых беспорядках» (ст. 212 УК).

Строительство храма приостановили после того, как президент Владимир Путин предложил провести среди жителей города опрос, после чего строительство остановили. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, против строительства в сквере выступали почти три четверти горожан (74%), а против строительства храма в городе в принципе — 18% екатеринбуржцев. Опрос о новом месте для строительства храма назначили на середину сентября.