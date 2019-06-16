По делу о драке в пензенской Чемодановке задержали еще 12 человек, включая подозреваемого в убийстве

В Пензенской области задержали еще 12 человек по делу о массовой драке в селе Чемодановка, в том числе подозреваемого в убийстве местного жителя в ходе нее, сообщил Следственный комитет.

Ранее были задержаны еще трое — из них двух уже арестовали, а третьему продлили задержание для медобследования. Никто из них не отрицал, что участвовал в драке.

Между тем в соседнем с Чемодановкой селе Лопатки накануне вечером сгорел дом, который, по данным Daily Storm, принадлежал цыганам. Пользователи соцсетей, как отмечает Znak.com, допускают, что это мог быть поджог вследствие конфликта.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, когда несколько местных жителей и цыгане подрались с использованием ножей и топоров: пять человек госпитализировали, один скончался в больнице. На следующий день около полутора тысяч жителей перекрыли федеральную трассу из-за «бездействия властей» — их оттесняли с нее бойцы ОМОНа.

Следствие называло драку бытовым конфликтом, глава областного МВД отрицал межнациональный конфликт. Жители села говорили СМИ, что драка началась из-за слухов, что цыгане начали «приставать к детям», другие уточняли, что те якобы пытались изнасиловать ребенка.

По версии главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр, причиной драки стал конфликт между детьми: «Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку».