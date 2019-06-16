Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили срок задержания на 48 часов

Обновление 12:31 Кемалю Тамбиеву также продлили срок задержания.

Советский райсуд Махачкалы продлил на 48 часов срок задержания редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по делу финансировании терроризма, следующее заседание состоится 18 июня. Об этом говорится в телеграм-канале издания.

Судья решил, что собранных следствием материалов недостаточно для ареста журналиста. Защита также попросила время, чтобы собрать все характеризующие материалы, в том числе с места работы в вузе.

На заседании Гаджиев отрицал обвинения следствия: «У меня одна банковская карта и ни в какие фонды я не перечислял деньги, те кто собирался переводить средства в зарубежные фонды наоборот отговаривал. Поэтому следствию пришлось найти свидетелей, которых я даже не знаю».

По словам Гаджиева, другой фигурант дела, этапированный из Москвы бизнесмен Кемаль Тамбиев, рассказал ему в здании суда, что у него выбивали признательные показания: «Я спросил, кто из них Тамбиев? На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Уверен, что другие свидетели в таком же состоянии. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали» (цитата по видеозаписи выступления журналиста). Как утверждает «Черновик», именно его показания легли в основу дела.

Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в том, что он вместе с еще десятью фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги дагестанскому проповеднику Исраилу Ахмеднабиеву (более известному как Абу Умар Саситлинский), которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (террористической организацией запрещенной в России, сам Ахмеднабиев связь отрицает).