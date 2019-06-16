Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму по округу, где баллотировалась Нюта Федермессер

Бывший форвард сборной России по футболу и клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин сообщил в соцсетях, что 15 июня зарегистрировался на выборы в Московскую городскую Думу по 43-му избирательному округу.

По словам футболиста, он решил пойти на выборы самовыдвиженцем, и в Мосгордуме планирует заниматься созданием в городе мест для отдыха и развитием юношеского спорта.

В 43-й округ входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники, ранее о своем выдвижении там уже сообщали член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. По мнению последней, Булыкин пользуется поддержкой московской мэрии.

Также шедшая самовыдвиженцем основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер 15 июня решила сняться с выборов в Мосгордуму. Она объяснила это тем, что была не готова «к такому объему лжи и грязи в свой адрес».