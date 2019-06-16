В Москве начался согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался согласованный митинг «Закон и справедливость для всех» — его планировали провести под лозунгом «В поддержку журналиста Ивана Голунова», однако его дело по наркотической статье 228 УК прекратили 11 июня. На месте, по оценкам корреспондента «Новой», находятся до 500 человек.

Митинг организовали главред «Московского комсомольца» и московского Союза журналистов Павел Гусев, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, а также член СПЧ и редактор RussiaToday Екатерина Винокурова. Мероприятие согласовали, хотя минимальный 10-дневный срок на подачу заявки был пропущен (ее подали 11 июня — о согласовании стало известно в тот же день).

Член московского ОНК и журналистка «МК» Ева Меркачева в своем выступлении отметила роль журналистов в создании гражданского общества:«Журналисты становятся правозащитниками, становятся общественниками. Мы сами контролируем ситуацию, в которой находится гражданское общество. Мы очень надеемся, что 228-я статья, "народная статья", будет пересмотрена, и сфабрикованные по ней дела будут пересмотрены».

В центре Москвы, на проспекте Сахарова, начался согласованный митинг в поддержку Ивана Голунова. Число собравшихся пока не превышает нескольких сотен человек



Видео: Лилит Саркисян / «Новая газета» pic.twitter.com/Xf8QzXM3ZF — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 16, 2019

Согласованный митинг на проспекте Сахарова. Фото: Лилит Саркисян / «Новая газета»

В день России 12 июня в центре Москвы прошло другое, несогласованное мероприятие в поддержку Ивана Голунова, участники которого также требовали прекращения других сфабрикованных дел и «полицейского беспредела». Правоохранительные органы при его разгоне применяли силу и задержали более пятисот человек.

23 июня на проспекте Сахарова пройдет еще один согласованный митинг в поддержку Голунова и против сфабрикованных по статье 228 УК дел. Организаторы мероприятия — Либертарианская партия и независимый Профсоюз журналистов.