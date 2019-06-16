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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Культура

 

В возрасте 54 лет умер постоянный сессионный барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом в соцсетях сообщили ее лидер Андрей Макаревич и пресс-секретарь Антон Чернин.

«Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли», — написал Чернин. 

Остроумов родился в июле 1965 года в Альметьевске,закончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств. В 2001 году он стал барабанщиком «Окрестра Креольского Танго», а c 2004 года начал принимать участие в записи альбомов и выступлениях «Машины Времени».

 

Теги:
музыканты, машина времени, va
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