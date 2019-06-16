На границе с Румынией задержали лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого

Полиция Молдавии задержала в 14 часов мск на границе с Румынией оппозиционного политика и лидера пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатого, вернувшегося в страну после нескольких лет в эмиграции. Его под конвоем повезли в Кишинев в прокуратуру республики.

На границе Усатого встречали несколько тысяч сторонников, которые блокировали полицейские автомобили и расступились лишь после обращения к ним задержанного.

Усатый решил вернуться в Молдавию, где в отношении него возбуждены несколько уголовных дел, после завершения политического кризиса в Молдавии и бегства из страны олигарха и председателя правившей Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Накануне возвращения, еще находясь на территории Румынии, Усатый сообщил «Новой», что его уголовное преследование политически мотивированное и было инициировано Плахотнюком: «Так считаю не только я, даже Интерпол, изучив, представленные Молдовой материалы, отказался включать меня в свою розыскную базу», – заявил политик.