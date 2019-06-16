Полицейские допросили Ивана Голунова в качестве свидетеля

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому он ранее проходил обвиняемым. Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин, сообщает Интерфакс.

«[Дело] осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением. В его рамках фактически проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет», — сказал адвокат, добавив, что допрос «по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», состоялся 15 июня.

Голунова задержали оперативники УВД по ЗАО днем 6 июня. Его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Спустя несколько дней дело журналиста прекратили в связи с недоказанностью. Голунов настаивал, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе.

Журналист рассказывал, что после задержания его избили сотрудники полиции: его два раза ударили кулаком в висок, а также наступили ногой на грудь. Позже Голунов уточнил, что избившего его оперативника зовут Максим Уметбаев — полицейский в третьем поколении, который занял второе место на конкурсе «Лучший полицейский города Москвы».

Врачи бригады скорой помощи, которая привеза Голунова в больницу говорили, что обнаружили у него гематому на затылке, множественные ссадины грудной клетки и ушибы ребер.

В защиту Голунова выступили многие российские журналисты, артисты, общественные деятели и другие. 12 июня в Москве прошел марш в его поддержку.

В связи с делом Голунова Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по Западному административному округу Андрея Пучкова.