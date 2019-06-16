Дело о пытках сургутских «Свидетелей Иеговы» передадут в центральный аппарат СК

Главное следственное управление Следственного комитета проверит действия сотрудников своего югорского управления, которых сургутские последователи «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации) в феврале обвиняли в применении пыток. Об этом омбудсмен по ХМАО Наталья Стребкова сообщила Znak.com.

По ее словам, решение приняли при участии омбудсмена Татьяны Москальковой, которая на неделе вместе со Стребковой встречалась с верующими в Сургуте. До этого управление СК по Югре дважды проводило внутреннюю проверку и в обоих случаях не находило нарушений, однако республиканская прокуратура отказывалась утверждать результаты.

Татьяна Москалькова также поднимала вопрос о законности преследований «Свидетелей Иеговы» и в ежегодном докладе, который она представила президенту Владимиру Путину 10 июня. В нем она указала на наличие расплывчитости в формулировках, по которым материалы признаются экстремистскими.

Напомним, на пытки во время допроса в здании сургутского СК в феврале жаловались семеро последователей «Свидетелей Иеговы». Они рассказывали «Новой», что их раздевали догола, обливали водой и били электрошокером, требуя рассказать об устройстве общины. В ведомстве признавали применение к ним «боевых приемов» во время обысков, однако следы от электрошокеров называли имитацией.

Преследования верующих начались после признания их Верховным судом экстремитской организацией в 2017 году. По данным представителей конфессии, сейчас под арестом сейчас находятся 38 человек, а фигурантами по экстремистским делам проходят более 200 последователей религии.