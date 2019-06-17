Гран-при «Кинотавра» получил фильм дебютанта «Бык» о бандитах в 90-х

Гран-при фестиваля «Кинотавр», церемония закрытия которого прошла в Сочи, получил фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова. Картина рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове, действие ленты происходит в 90-е.

Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Большая поэзия» Александра Лунгина, за лучший дебют — «Давай разведемся» Анны Парнас.

Награду за лучшую женскую роль взяла Викторя Толстоганова («Выше неба» Оксаны Карас), за мужскую — Александр Кузнецов («Большая поэзия»).

В основную программу 30-го «Кинотавра» вошло 15 картин, в том числе и киноленты дебютантов, которые было решено не выносить в отдельный конкурс в связи с юбилейной датой.

Картин дебютантов было шесть: «Давай разведемся», «Бык», «Матильда» Григория Добрыгина, «Люби их всех» Марии Агранович, «Куратор» Петра Левченко и «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова, получившая награду за лучшую режиссуру в Каннах, не вошла в основную программу «Кинотавра» из-за «конфликта интересов». Продюсер ленты Александр Роднянский является президентом фестиваля.