Росздравнадзор обнаружил в регионах грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства

Росздравнадзор провел проверку в регионах России и обнаружил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам проверки в первом квартале Росздравнадзор составил 13 протоколов на Брянскую, Новгородскую, Саратовскую области и республику Крым.

Нарушения были выявлены в Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и в Краснодарском крае.

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В Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе не было контроля за определением потребности в лекарствах и использованием уже закупленных препаратов.

В Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства, несмотря на наличие медицинских показаний. В Мордовии многие граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку.

В Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний, а также для контроля уровня глюкозы в крови из-за несвоевременно проведенной закупки.

В октябре 2018 года в Саратове умерла 28-летняя женщина, больная сахарным диабетом. Несколько месяцев она не получала льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом, а также из-за ненадлежащего осмотра.