Журналисты Екатеринбурга сообщили о новых попытках взлома телеграм-аккаунтов

В Екатеринбурге неизвестные пытались получить доступ к аккаунтам политолога Федора Крашенниникова, директора сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Рината Низамова и учредителя Znak.com Аксаны Пановой.

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев добавил, что для взлома использовались европейские IP-адреса, в частности польские и норвежские.

В мае журналист также рассказывал о попытках взлома своего телеграм-аккаунта и еще трех уральских журналистов. Колезев связывал это с акциями против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга.

Массовые акции против строительства храма у екатеринбургского театра Драмы начались 13 мая — после того, как там возвели металлический забор, ограждающий стройку. Протесты сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

Строительные работы приостановили после вмешательства президента России Владимира Путина. В июне екатеринбургская епархия отказалась от строительства церкви на месте сквера, поскольку не хотела бы «давать диаволу возможность» устроить «гражданскую междоусобицу».