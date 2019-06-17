NYT отвергла обвинения Трампа в госизмене из-за статьи о кибератаках США на энергосистему России

Редакция газеты The New York Times отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене из-за материала об участившихся кибератаках Вашингтона на энергосистему России.

«Обвинять прессу в госизмене опасно. Мы проинформировали правительство о сути статьи перед публикацией.

Как говорится в материале, представители национальной безопасности Трампа заявили, что не испытывают какой-либо обеспокоенности», — отмечается в твиттере издания.

В публикации NYT говорилось со ссылкой на источники, что за последний год США участили попытки внедрить в российскую энергосистему вредоносное программное обеспечение. Сотрудники Совета национальной безопаности отказались от комментариев.