NYT отвергла обвинения Трампа в госизмене из-за статьи о кибератаках США на энергосистему России
Редакция газеты The New York Times отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене из-за материала об участившихся кибератаках Вашингтона на энергосистему России.
«Обвинять прессу в госизмене опасно. Мы проинформировали правительство о сути статьи перед публикацией.
Как говорится в материале, представители национальной безопасности Трампа заявили, что не испытывают какой-либо обеспокоенности», — отмечается в твиттере издания.
В публикации NYT говорилось со ссылкой на источники, что за последний год США участили попытки внедрить в российскую энергосистему вредоносное программное обеспечение. Сотрудники Совета национальной безопаности отказались от комментариев.
Трамп назвал материал газеты «фактической госзименой»: «Они [журналисты NYT] сделают или скажут все, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Они настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!».