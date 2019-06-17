Генпрокуратура: в 2018 году сумма экологического ущерба в России составила 12 млрд рублей

В России за 2018 год сумма ущерба, нанесенного при нарушении правил охраны окружающей среды, составила 12 млрд рублей. Об этом заявил прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник, передает ТАСС.

Он уточнил, что большая часть нарушений правил охраны среды приходится на лесную отрасль. При этом Генпрокуратура отметила тенденцию к снижению числа экологических преступлений за последние несколько лет, добавил Мирошник.

«Так, с 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза», - сказал он.

За два года от нелегальных рубок были спасены десятки тысяч гектаров леса, а также изъяты из незаконного владения 300 редких исчезающих видов животных, заявил начальник Главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

«В населенных пунктах, лесах и возле водоемов ликвидировано более 10 тысяч незаконных свалок отходов. Более 800 предприятий оборудовали очистными сооружениями сточные и безотводные коллекторы, выбрасывающие вредные вещества», — сказал Паламарчук.

В начале июня общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны 2019 года. В тройку самых «грязных» регионов попали Якутия, Забайкальский край и Красноярский край.

По данным организации, регионы не могут запустить мусорную реформу и «прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения вывоза мусора на полигоны».

Напомним, с января в большинстве регионов России действует вызвавшая рост коммунальных платежей «мусорная реформа», которая подразумевает новые правила утилизации твердых бытовых отходов.

В феврале в 32 регионах страны прошли акции против «мусорной реформы». В апреле «Ведомости» узнали, что региональные мусорные операторы из-за недостатка соответствующих платежей могут прекратить работу.