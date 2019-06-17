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Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР

Политика

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Видеоблогер Юрий Хованский стал помощником на общественных началах депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова. Об этом он написал в своем твиттере.

Сам Власов в разговоре с РИА Новости отмечал, что на YouTube-канале Хованского много передач, посвященных социально-значимым вопросам, в том числе сравнению дорогой продукции и эконом-класса.

«Мне кажется, что такой видеоблогер как Юрий Хованский сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе», — рассказал депутат.

Российский YouTube-блогер Юрий Хованский известен по таким проектам, как «Шаверма-патруль», «Бич закупка», «Бомбилы» и Russian Stand-up. На его канал подписано 3,9 млн человек, а его видеоролики собрали почти 840 млн просмоторов.

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Теги:
блогеры, лдпр, госдума, ek
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