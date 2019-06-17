Участнику протестов в Екатеринбурге предъявили обвинение в оскорблении полицейского

Следственный комитет предъявил участнику протестов из-за строительства храма в Екатеринбурге Станиславу Мельниченко обвинение в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Об этом сообщил правозащитный проект «Апология протеста».

По версии следствия, 14 мая Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес сотрудника пресс-службы городского отделения полиции Крюкова.

По делу была проведена экспертиза, согласно которой в высказывании «мусор» отсутствуют лингвистические признаки неприличной формы выражения. При этом эксперты нашли подобные признаки в матерном слове, которое также произнес Мельниченко.

Дело в отношении Мельниченко возбудили в начале июня. Адвокат активиста отмечал, что потерпевший полицейский Крюков был на акции в штатском и снимал ее на телефон, ни кому не представляясь и не показывая удостоверение. В мае на Мельниченко заводили административное дело за участие в протестах — тогда суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

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Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у екатеринбургского театра Драмы проходили в мае. Они сопровождались столкновениями участников и полицейских, а также массовыми задержаниями. Региональные власти согласились приостановить строительство храма после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей.