Счетная палата нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата обнаружила договор аренды, заключенный в 1996 году между киноконцерном «Мосфильм» и территориальным управлением Росимущества в Москве, в котором указана несуществующая валюта.

Как пишет РБК, речь идет об ЭКЮ — валютной единице, которая использовалась в европейской валютной системе в 1979-1998 годах. Позднее она была заменена на евро.

В договоре указано, что размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626841,6 экю. Исходя из того, что на 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ был 24,22 рубля, стоимость арендной платы «Мосфильма» составляла около 15,2 млн рублей.

Согласно российскому законодательству, арендная плата за землю, которая находится в федеральной собственности, должна периодически пересматриваться не чаще одного раза в пять лет, отмечает издание.