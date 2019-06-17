Бывшего посла в Беларуси Михаила Бабича назначили замглавы Минэкономразвития

Премьер Дмитрий Медведев назначил бывшего посла в Минске Михаила Бабича заместителем министра экономического развития, говорится на сайте правительства. Он будет курировать взаимодействие с СНГ, а также вопросы, касающиеся Союзного государства России и Белоруссии, отмечает РБК.

Бабича отправили в отставку с должности посла в Беларуси в конце апреля, он возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа прошлого года. На этот пост назначили члена Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрия Мезенцева.

Недовольство белорусских властей, как отмечали СМИ, вызвали высказывания Бабича о необходимости дальнейшего сближения двух государств. По данным «Ведомостей», причиной конфликта стало перекрытие схем нелегальных поставок товаров из Беларуси на 3 млрд долларов.