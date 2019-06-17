Роскомнадзор удалил из соцсетей «фейки» о конфликте в Чемодановке

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры удалил из соцсетей «фейковую информацию» о массовой драке с цыганами в пензенском селе Чемодановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Соцсеть «ВКонтакте» также заблокировала созданную после начала конфликта группу «Чемодановка в огне» за «призывы к насильственным действиям», на это обратило внимание «МБХ медиа». Пользователи соцсети также писали, что конфликт начался якобы из-за домогательств представителей цыганской общины.

Накануне на «массовое распространение ложной информации» о конфликте жаловался пензенский губернатор Иван Белозерцев. «Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты"», — писал он.

Массовая драка в селе под Пензой, после которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек (один из них скончался), произошла 13 июня. На следующий день около полутора тысяч местных жителей приняли участие в сходе, в ходе которого перекрыли участок федеральной трассы, а 15 июня в соседнем селе подожгли дом цыган.

Всего по делу о драке задержаны 15 человек, в том числе предполагаемый убийца. Следственный комитет называл драку бытовым конфликтом, глава областного МВД также отрицал межнациональный конфликт. По версии главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, причиной драки стал конфликт между детьми: «Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку».