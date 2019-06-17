Двум участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь

Беларусь запретила въезд участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной до мая 2020 года. Об этом сообщил «Медиазоне» участник группы Петр Верзилов.

По его словам, девушки узнали об этом, когда летели в Киев с пересадкой в Минске. Курачева в своем твиттере добавила, что их все же пустили на рейс.

Хах! Нам с Никитосом запрещён въезд в Белоруссию до 22 мая 2020. — цирк марионеток (@0naluna) June 17, 2019

Ранее в Москве полиция задерживала Никульшину и ее друзей, но позже всех отпустили после составления протокола об отказе от медосвидетельствования (ст. 6.9 КоАП). В конце апреля Никульшину вместе руководителями проекта «Театр. На Вынос» задержали перед вручением премии «Золотая маска», после церемонии их отпустили из отделения полиции.

В июле 2018 года Верзилов, Никульшина, Курачева и Пахтусова выбежали на поле в полицейской форме во время финального матча чемпионата мира по футболу. Этой акцией они потребовали освобождения политзаключенных и прекращения уголовных дел за репосты и незаконные задержания на митингах.