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Калининградскому журналисту Рудникову смягчили статью обвинения. Его освободят после оглашения приговора

Общество

 

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал статью обвинения калининградскому журналисту Игорю Рудникову с вымогательства на самоуправство (ст. 330 УК), которая не предполагает реального срока, сообщает «Медиазона». Его освободят в зале суда после оглашения приговора.

Суд смягчил обвинение, поскольку посчитал, что действия Рудникова не были вымогательством (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). По старой статье прокурор запрашивал для него 10 лет колонии. Журналиста, помимо этого, обвиняют в сокрытии иностранного гражданства (ст. 330.2 УК), однако эта статья также не предусматривает лишения свободы.

По версии следствия, Рудников вымогал у главы калининградского СК Виктора Леденева 50 тысяч долларов «под угрозой продолжения распространения» в газете «порочащих сведений» о генерале, в том числе о его недвижимости. Сам журналист обвинения отрицал и называл дело провокацией.

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