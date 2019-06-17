Сообщивший о пытках в Чечне гей рассказал, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего жителя Волгоградской области

Максим Лапунов, первым рассказавший о преследовании геев в Чечне в 2017 году, видел в «секретной тюрьме» в Грозном (в подвале управления уголовного розыска по Чечне) уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал более двух лет назад. Об этом он сообщил «Радио Свобода».

В марте 2017 года матери Кобышева, который работал в Грозном массажистом, позвонил незнакомый мужчина, нашедший его мобильный телефон в поезде Грозный – Москва. После этого родственники Кобышева написали заявление о его пропаже.

В материалах дела, с которыми ознакомилось «Радио Свобода», говорится, что коллеги в последний раз видели его 13 марта 2017 года. Поисками мужчины впоследствии занялось управление Следственного комитета по Чечне, было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). Однако в июне прошлого года расследование приостановили.

Лапунов в объяснениях юристу «Комитета против пыток» Владимиру Смирнову утверждал, что одним из задержанных, находившихся в подвале здания уголовного розыска по Чечне был Кобышев, документ есть в распоряжении «Радио Свобода». Лапунов отмечал, что в последний раз видел Кобышева 27 марта, в ночь перед тем, как его освободили.

Смирнов сообщил радиостанции, что 1 марта этого года он передал показания Лапунова о Кобышеве уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. 18 марта офис омбудсмена сообщил, что они были переданы зампредседателя СК Игорю Краснову. Смысла объединять дела Лапунова и Кобышева, отметил Смирнов, омбудсмен не видит.

После встречи Смирнова и Москальковой несколько региональных СК опубликовали сообщения о розыске Кобышева. Из-за этого «Радио Свобода» предполагает, что следствие по делу возобновили.

Напомним, «Новая газета» в 2017 году опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем «Новая» сообщила о том, что в Грозном могли быть убиты как минимум 27 человек, задержанных в ходе рейдов после декабрьских нападений на полицейских. В конце прошлого года Ессентукский суд признал законным отказ СК в возбуждении уголовного дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни.

Власти республики называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

«Новая» рассказывала и историю Лапунова, он первым открыто назвал свои имя и фамилию по делу о преследовании геев в Чечне. Лапунов подал заявление в СК о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.