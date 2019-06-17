Ведущий Дмитрий Киселев не выплатил архитектору Мазурину деньги по решению суда. Тот обратился в прокуратуру

Обновление 16:04 Киселев пообещал выплатить деньги и не оспаривать решение суда, а иск о защите достоинства ведущий объяснил тем, что Мазурин якобы хочет прославиться за его счет.

Инженер Владимир Мазурин обратился с заявлением в прокуратуру и судебным приставам с требованием взыскать с телеведущего Дмитрия Киселева долг, который он не возместил по решению суда за строительство виллы в Коктебеле. Об этом он рассказал «Новой».

«Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган. Киселев же так и говорил, что решение суда не обязательно для исполнения. Теперь мы просим поддержку у прокуратуры, чтобы они проследили исполнение решения суда», – сообщил Мазурин.

Он добавил, что сейчас готовится еще один иск о защите чести и достоинства. Мазурин считает, что Киселев должен ответить за те обвинения, которые он говорил в эфире «России-1» и называл инженера мошенником.

«За то обилие грязи, что говорилось обо мне, Киселев должен ответить. Это была наглая подтасовка фактов. При этом это было сделано с особым цинизмом», – заявил Мазурин.

Напомним, в январе Королёвский городской суд Подмосковья частично удовлетворил иск Мазурина к Киселеву. Истец руководил реконструкцией виллы телеведущего в 2015–2016 годах и настаивал на укреплении каркасов. Но его предложения Кисилев проигнорировал. Более того, телеведущий посчитал, что Мазурин не справился со своей работой, и все ошибки предыдущих строителей вменил ему.

Мазурин собирался взыскать с Киселева 5,8 млн рублей долга, но суд частично удовлетворил иск. Телеведущего обязали выплатить истцу 2 млн 586 тысяч рублей долга и возместить судебные издержки в размере 23 тыс рублей. В апреле апелляционная инстанция Мособлсуда оставила без изменений решение Королёвского горсуда.

Скандал вокруг коктебельской виллы телеведущего Дмитрия Киселева разгорелся в начале октября. Об этом конфликте истец написал в местную газету «Город24». Тираж издания со статьей Мазурина о вилле был изъят из продажи. Сам Киселев заявил, что считает архитектора «мошенником», вымогателем и что подал на него заявление в полицию.