«Агора»: в России участились случаи избиения адвокатов силовиками

В России участились случаи нарушения прав адвокатов со стороны правоохранителей — защитников избивают, обыскивают, удаляют с судебных заседаний и отстраняют от процессов. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора».

Его автор Александр Попков утверждает, что сотрудники правоохранительных органов все чаще обвиняют адвокатов в нападении на полицейских, а также не пускают их к задержанным подзащитным в отделения полиции. Судьи при этом не слушают защитников, а «затыкают их» и выгоняют с заседаний, отмечается в докладе.

Попков добавил, что из-за участившихся случаев посягательств на адвокатскую тайну защитники разработали проект поправок в закон о содержании под стражей, но он «тормозится Генпрокуратурой, Следственным комитетом и МВД». Автор подчеркивает, что силовики используют вызовы на допрос в качестве «безотказного способа выставить неугодного адвоката из уголовного дела». Еще одной опасностью для адвокатской тайны юрист называет обыски, «маскирующиеся под оперативно-разыскные "осмотры"».

«Снаружи дверь [адвокатского] сообщества все напористей выламывают силовики, которые могут легко обыскать, допросить, а то похитить и избить любого адвоката. В этом им усердно содействуют суды, вынося и одобряя шаблонные решения. А порой судьи выказывают пренебрежение и сами инициируют насилие, выставляя неугодных защитников взашей», — сказано в докладе.

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Доклад составлен на основе анализа статистических отчетов, открытых источников и 50 случаев посягательств на адвокатов — от убийств до удаления из залов судов.

Попков в своем докладе напоминает о ситуации с адвокатом Михаилом Беньяшем, который в мае прошлого года защищал задержанных на акции «Он нам не царь». Отмечается, что его удалили с процесса, так как он вел несанкционированную, по мнению судьи, аудиозапись заседания и требовал допустить в открытое заседание зрителей.

Кроме того, в сентябре его арестовали на 14 суток из-за поста в фейсбуке, который якобы содержал призывы выйти на несогласованный митинг против пенсионной реформы. Беньяш рассказывал, что тогда при задержании полицейские затащили его в автомобиль, избили, отобрали телефон и личные вещи.