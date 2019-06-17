Умер бывший глава «идеологического» управления КГБ Бобков

В Москве в возрасте 93 лет после продолжительной болезни умер многолетний глава 5-го «идеологического» управления КГБ и бывший первый замглавы ведомства Филипп Бобков, сообщает РИА Новости. Он скончался в реанимации после продолжительной болезни.

Бобков работал в КГБ с момента его создания в 1954 году, а в 1969 году возглавил 5-е управление, созданного с приходом на должность главы ведомства Юрия Андропова в 1967 году. Среди его задач были борьба с «идеологическими диверсиями» и предотвращение массовых беспорядков. Оно также контролировало контакты советских граждан с иностранцами, они рассматривались как преступные.

В 1983 году Бобкова назначили зампредседателя КГБ, а в 1985 — первым зампредом. Его уволили из КГБ в 1991 году указом президента СССР Михаила Горбачева, и до 2001 года он руководил аналитическим управлением медиахолдинга «Мост» олигарха Владимира Гусинского.