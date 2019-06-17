Главреда «Новых колес» Рудникова приговорили к обязательным работам и отпустили в зале суда

Московский районный суд Петербурга приговорил главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова к 550 часам общественных работ и освободил его в зале суда в связи с отбытием наказания. Ранее статью обвинения ему переквалифицировали с «вымогательства» на «самоуправство» (ст. 330 УК), которая не предусматривает лишения свободы.

Аналогичное решение суд принял и в отношении другого обвиняемого —экс-заместителя полпреда президента в СЗФО Александра Дацышина. Во время прений гособвинение просило 10 лет колонии для Рудникова и 8 лет для Дацышина.

Журналиста обвиняли по ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

По версии следствия, Рудников и Дацышин, «осознавая преступный характер своих действий», пытались организовать получение взятки у главы областного управления СК — генерала Виктора Леднева, за прекращение распространения «порочащих сведений» о нем в СМИ. Ранее «Новые колеса» публиковали материалы том, что Леденев якобы владеет незадекларированной недвижимостью стоимостью в 150–200 миллионов рублей.

Игорь Рудников на свободе!

«Я готов был сидеть 10 лет. Возможно, на пользу мне сыграло то, что суд проходил в Санкт-Петербурге. Благодарен судье за принципиальную позицию. Важно, что в ходе судебных слушаний вскрылась коррупционная деятельность генерала Леденева», — сказал он. pic.twitter.com/Z9KDVTusXJ — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 17, 2019

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В ходе проверки сотрудники ФСБ устроили скрытую съемку встречи Рудникова с Леденевым и предоставили последнему наличные средства. По словам журналиста, в момент встречи генерал должен был передать ему материалы дела о покушении на него в 2016 году, однако в пакете находился конверт с деньгами.

Оглашение приговора длилось более двух часов. В зал заседаний допустили только нескольких журналистов, запретив фото- и видеосъёмку. Судья указала на ряд противоречий в показаниях как стороны обвинения, так и защиты, отметив обоснованность проведенных ФСБ следственных действий — в них Ковалева не обнаружила следов возможной провокации. Действия Рудникова судья квалифицировала, как попытку возместить фигурантом денежных средств, потреченные на подготовку журналистского материала с участием Леденева. Не нашли подтверждения и обвинения в вымогательстве, которым Рудников и Дацышин, по версии следствия, занимались в отношении генерала СК. Судья отметила, что преступный умысел обвиняемых не был доведён до реализации, благодаря вмешательству правоохранительных органов.

Выбирая меру наказания Рудникову, суд учел смягчающие обстоятельства: данные о состоянии здоровья подсудимого, наличие у него профессиональных наград и официального трудоустройства. Решением суда, Рудников приговорен к обязательным общественным работам, за которые будеи зачтено пребывание подозреваемого в СИЗО. Аналогичное наказание получил Александр Дацышин, способствоваший, по мнению судьи Ковалевой, раскрытию преступления. Решением суда также отменён ранее наложенный арест на имущество Рудникова и Дацышина.

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Игорь Рудников находился под стражей с 1 ноября 2017 года. Арест известного в Калининградской области журналиста и оппозиционного политика вызвал большой резонанс, в том числе и со стороны профессионального сообщества. Правозащитный центр «Мемориал» называл главреда «Новых колес» политзаключенным. Выступая на суде с последним словом, Рудников отмечал, что за 22 года работы редактором на его жизнь дважды покушались. Свой арест он связал с попытками помешать публикации материалов о коррупции в правоохранительных органах.