Стороннику Навального Леониду Волкову сократили арест на неделю

Мосгорсуд сократил срок ареста стороннику Алексея Навального и менеджеру проектов Фонда борьбы с коррупцией Леониду Волкову с 15 до восьми суток, сообщил в твиттере глава ФБК Иван Жданов.

Тверской суд Москвы 10 июня арестовал Волкова за акцию против пенсионной реформы в Петербурге, которая прошла 9 сентября прошлого года. При этом 9 сентября он находился не в России. Жданов уточнил, что из-за сокращения ареста Волков выйдет из спецприемника завтра утром.

До этого сторонник Навального отбыл 20 суток административного ареста за повторное нарушение правил организации аналогичной акции Москве. За время ареста на него составили протокол по новому закону о «явном неуважении к власти» из-за твит о первом штрафе по этой статье. Однако протокол вернули в полицию.

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Митинги против повышения пенсионного возраста прошли во многих городах России в единый день голосования. В 59 из них власти акции не согласовали. По всей стране тогда задержали больше тысячи участников митингов.