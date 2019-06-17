Парламент Кыргызстана выдвинул обвинения против бывшего президента страны Атамбаева

Комиссия по снятию неприкосновенности парламента Кыргызстана выдвинула обвинения против экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили ТАСС в аппарате парламента Кыргызстана.

По мнению комиссии Атамбаев причастен к:

выдаче наградного оружия гражданам России, в том числе членам преступных группировок,

сокрытию доходов,

коррупции при модернизации тепловой электростанции Бишкека,

незаконным поставкам угля для бишкекской ТЭЦ,

незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева,

незаконному перепрофилированию земли в двух областях.

Всего обвинения против Атамбаева выдвинули по девяти пунктам. Из-за этого экс-главу Кыргызстана могут лишить неприкосновенности.

В комиссию входят представители всех шести парламентских фракций Кыргызстана. Она должна направить результаты работы по расследованию деятельности Атамбаева в Генпрокуратуру, которая решит вопрос о возможности привлечения экс-главы Кыргызстана к уголовной ответственности. Процедура должна быть завершена в течение трех месяцев, иначе обвинения будут автоматически считаться отклоненными.

Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах. Он покинул эту должность добровольно после первого полноценного срока.