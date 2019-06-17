Глава Huawei спрогнозировал падение ее выручки на 30 млрд долларов из-за санкций США

Из-за внесения китайского производителя Huawei в черный список США выручка компании в ближайшие два года может сократиться на 30 млрд долларов относительно прошлых прогнозов. Об этом заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, передает Bloomberg.

По его словам, выручка компании следующие два года останется на уровне 2018 года, то есть около 100 млрд долларов. Руководитель Huawei заявил, что это произойдет из-за сокращения производства.

Чжэнфэй также отметил, что Huawei запустит собственное производство чипов и будет искать другие возможности для сохранения своих конкурентных преимуществ в сфере смартфонов и сетей 5G. Глава компании подчеркнул, что к 2021 году Huawei должна возродиться.

В мае США внесли Huawei и 70 связанных с ней компаний в черный список из-за угроз национальной безопасности. После этого сотрудничество с китайским производителем решили прекратить Google и производители чипов — Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. Тогда источник Bloomberg сообщал, что фирма заранее готовилась к подобному и накопила микросхемы для поддержания бизнеса хотя бы в течение трех месяцев.