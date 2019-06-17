«Коммерсант»: Путин поручил ввести электронные визы для въезда иностранцев в Россию с 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить введение с 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев в Россию. С копией документа ознакомился «Коммерсант».

Согласно ему, электронные визы будут однократными и краткосрочными, со сроком действия до 16 дней. При этом они будут универсальными, с ними иностранцы смогут въезжать в Россию с гостевыми визитами, а также в туристических, деловых и гуманитарных целях.

В настоящее время иностранцы по однократной бесплатной электронной визе могут въехать только на территорию Дальневосточного федерального округа. Максимальный срок ее действия – восемь дней, она бесплатная. С 1 июля этого года иностранцы смогут по ней посещать и Калининградскую область.

При этом общероссийскую электронную визу планируют сделать платной. По данным «Коммерсанта», обсуждаемая стоимость – до 50 долларов. В будущем электронная виза может стать многократной.

В список стран, гражданам которых онлайн-сервис будет доступен, по информации «Коммерсанта», войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны Европейского Союза, не входящие в него государства шенгенской зоны и, возможно, Новая Зеландия. В список на данный момент не планируют включать Великобританию, Канаду и США. Замглавы Минкомсвязи Олег Пак рассказал «Коммерсанту», что в будущем список стран планируют сделать гибким.

Чиновник также уточнил, что оборудование, которое использовалось в Москве, Петербурге, Сочи и Казани для въезда болельщиков в Россию по Fan ID, будет использовано для услуг, связанных с визовым онлайн-сервисом.

Напомним, получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на чемпионате мира по футболу-2018 могли многократно въезжать в Россию без виз до конца года. Также Госдума приняла законопроект, по которому болельщики чемпионата Европы по футболу-2020 смогут въезжать в Россию без визы.