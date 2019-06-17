Путин подписал закон, ужесточающий наказания за «пьяные ДТП»

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для водителей за аварии, совершенные в нетрезвом состоянии, в результате которых пострадали или погибли люди. Документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь при ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшего водителю будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Если в результате аварии погиб один человек, то водителя смогут приговорить к заключению на срок от пяти до 12 лет, при гибели двух и более лиц — от восьми до 15 лет.

Закон был подготовлен в рамках исполнения поручения Путина о снижении смертности в результате ДТП в 3,5 раза к 2024 году и приведении этого показателя к нулевому уровню к 2030 году. Предполагается, что более суровая мера ответственности снизит количество жертв аварий по вине пьяных водителей.

В конце апреля президент подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП, где есть пострадавшие или погибшие. В случае, если такое произойдет, водителю будут назначать принудительные работы сроком до 3 лет, либо лишение свободы сроком до 4 лет. Кроме того, в МВД ранее предложили изымать автомобили у водителей, которых поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.