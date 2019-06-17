Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Обновление 19:04 Пресс-секретарь пензенского губернатора опровергла информацию о принудительном выселении цыган. «Ни о каком принудительном выселении цыган из Лопаток и Чемодановки речи не идет. Цыгане сами добровольно приняли решение покинуть свои дома. Куда они поехали, я сказать не могу. Наверняка у них есть родственники или знакомые в разных регионах. Автобусов для них не организовывалось», — сказала Дина Черемушкина «Новой».

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.

«Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора, — сказал Фадеев. — Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. Проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее. Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы».

На вопрос жителей о том, когда цыгане вернутся в села, Сергей Фадеев заявил, что этого не произойдет в ближайшее время, и, с некоторой вероятностью, не произойдет вообще. От чего именно зависит вопрос возвращения цыган, Фадеев не пояснил. Чиновник также отметил, что призывы жителей насильственно выселять цыган носят противозаконный характер. «Все будет делаться в рамках законных процедур», — сказал он.

Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек (один из них скончался). На следующий день около полутора тысяч местных жителей приняли участие в сходе, в ходе которого перекрыли участок федеральной трассы, а 15 июня в соседнем селе подожгли дом цыган.

По делу о драке проходят 15 человек, в том числе был задержан предполагаемый убийца. Следственный комитет называл драку бытовым конфликтом, глава областного МВД также отрицал межнациональный конфликт. По версии главы Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, причиной драки стал конфликт между детьми: «Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку».