Минтруд: в России каждый пятый пенсионер работает

В России на начало 2019 года работал каждый пятый из почти 44 млн пенсионеров – 9,6 млн человек, говорится в докладе Министерства труда. По сравнению с прошлым годом доля работающих пенсионеров, стоящих на учете в Пенсионном фонде, сократилась с 21,1% до 20,4%.

В прошлом году самая высокая пенсия, по данным Минтруда, была в Чукотском автономном округе (более 27 тысяч рублей) и Ненецком автономном округе (около 24 тысяч рублей), самая низкая – в Дагестане и Кабардино-Балкарии (около 12 тысяч рублей). Средний размер пенсии составил более 14,8 тысяч рублей.

В конце мая аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что российские пенсионеры при средней пенсии с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день. По ее словам, средний размер пенсии в России «не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни».

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста: до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин.