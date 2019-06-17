Главу Белгородского НПЗ арестовали после жалоб работников на долги по зарплате на «Прямую линию» с Путиным

Суд в Белгородской области арестовал гендиректора «Белгородского нефтеперерабатывающего завода» Олега Майорова по делу о невыплате зарплаты более ста работникам (ч.3 ст.145.1 УК), сообщили в Следственном комитете. Они записывали об этом видеообращения для «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

По данным следствия, сумма задолженности 121 сотруднику составляет 21 млн рублей, а вместо выплат рабочим Майоров «перечислял деньги для расчетов с контрагентами и кредитными организациями с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета».

В двух видеообращениях сотрудники завода рассказывали, что первые задержки начались в феврале прошлого года, а последний раз им платили в декабре. «С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают», — пожаловались они.

Регулярная «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет в этом году 20 июня. Ее организаторы отчитались, что получили уже более 700 тысяч обращений. В прошлом году было более 2 миллионов вопросов, из которых Путин ответил на 73.