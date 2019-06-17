СМИ: в российских силовых структурах заявили о проведении США атак на банки, транспорт и энергетику

Иностранные спецслужбы, в том числе американские, в последние годы проводили кибератаки на системы управления российской инфраструктуры – в том числе на российские банки, энергетику и транспорт. Об этом глава неназванного силового ведомства заявил агентствам Интерфакс, ТАСС и РИА Новости.

Таким образом он прокоментировал публикацию The New York Times о попытках США внедрить в российскую энергосистему вредоносное программное обеспечение. «Такие попытки мы видим и фиксируем <..> Эти действия удается нейтрализовать», — сказал анонимный чиновник. Ранее 17 июня множественные кибератаки США подтверждал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

NYT сообщала, что попытки по внедрению в российские энергосети США начали минимум с 2012 года, а в последние месяцы активизировали попытки — в качестве ответной меры за вмешательство в выборы 2016 году и дезинформацию в соцсетях. Президент Дональд Трамп в ответ писал, что не слышал ранее об этой кампании спецслужб, и обвинил журналистов в госизмене.

В прошлом году администрация Трампа в свою очередь обвиняла связанных с Россией хакеров в атаках на инфраструктуру: они начались еще в 2016 году, и за это время хакерам удалось получить доступ к компьютерам, позволяющим контролировать атомные электростанции, но они не пытались останавливать работы систем. Атакам тогда, по данным США, также подверглись системы водоснабжения и электросистемы.