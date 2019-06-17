Житель Ульяновска трижды поджигал здание Роскомнадзора из-за блокировки пиратского сайта

Житель Ульяновска весной прошлого года трижды поджигал региональный офис Роскомнадзора. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело о покушении на уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК). По версии следствия, житель Ульяновска К. 2, 15 апреля и 9 мая прошлого года ночью молотком и камнями разбивал окна в здании Роскомнадзора, выливал туда горючую жидкость и поджигал ее.

После задержания мужчина объяснил, что поджигал здание Роскомнадзора для мести ведомству за блокировку интернет-ресурса с пиратским видеоконтентом. Ущерб от действий жителя Ульяновска составил около 10 млн рублей. По предъявленным обвинениям мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.