В Ижевске экс-полицейского приговорили к 7 годам колонии за сфабрикованное дело о наркотиках

Устиновский районный суд Ижевска приговорил к 7 годам колонии бывшего замначальника полиции, который подбросил наркотики местному жителю. Об этом сообщает Интерфакс.

По версии суда, в феврале 2016 года полицейский сфабриковал уголовное дело о сбыте наркотиков против 52-летнего местного жителя для улучшения показателей раскрываемости. Он попросил знакомого забрать из своего тайника марихуану, сдать ее в полицию и заявить, что купил наркотики у этого мужчины. При задержании сотрудник полиции также подбросил марихуану в его одежду.

В пресс-службе МВД по Удмуртии отметили, что в октябре 2016 года полицейского уволили за порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел поступок, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Экс-полицейского признали виновным в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК), фальсификации расследования (ч. 4 ст. 303 УК), а также незаконном хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК). При этом суд счел смягчающими обстоятельствами положительные характеристики полицейского, награды и участие в боевых действиях, наличие малолетних детей и состояние здоровья его и его родителей.