В Алуште прекратили административное дело крымскотатарской активистки за репост несуществующей цитаты философа Ильина

Прокуратура Алушты из-за истечения сроков давности прекратила административное преследование крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой за репост в фейсбуке несуществующей цитаты философа Ивана Ильина (ст. 20.3.1 КоАП, «возбуждение ненависти»). Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, представляющий интересы активистки.

Алиеву, дочь фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» (признанной в России террористической и запрещенной организации), задержали после обыска летом прошлого года. Тогда в отношении нее завели уголовное дело о возбуждении ненависти, которое после частичной декриминализации ст. 282 УК закрыли.

Защита неоднократно настаивала на прекращении и административного дела из-за истечения срока давности привлечения к ответственности, прокуратура согласилась с ее ходатайством только со второго раза.

«Защита полностью удовлетворена, дело закрыто именно по тем основаниям, которые мы указывали в ходатайстве. Кроме того, сегодня следственный комитет вернул Алиевой всю технику, изъятую во время обыска год назад. Теперь у нее нет никаких взаимоотношений с правоохранительными органами», — прокомментировал решение прокуратуры адвокат Ладин.

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После декриминализации уголовные дела по статье 282 УК были прекращены в отношении крымского татарина Исмаила Рамазанова (за «разжигающие вражду» высказывания через интернет-рацию Zello) и почти десятка других активистов в Крыму.